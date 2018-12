Tusentals gåvor packas upp och slås in på nytt

Det har strömmat in julklappar till hotellgranen på Clarion hotell i Örebro. Insamlingen är ett samarbete mellan hotellet och Örebro Stadsmission. Men trots att klapparna är uppmärkta från de privatpersoner som skänkt dem, så måste paketen kontrolleras.

– Vi öppnar alltid julklapparna, tråkigt nog, för de är ofta fint inslagna. Vi gör det för att vara säkra på att innehållet är bra, säger Monica Gunnarsson direktör på Örebro Stadsmission .

På vilket sätt kan innehållet vara dåligt?

– Det kan handla om tomma paket, gamla strumpor eller använda leksaker. Det har hänt att vi hittat en porrtidning. Det finns några få människor som inte vill väl och därför öppnar vi paketen. Inte ett enda får vara fel.

Tusentals paket

Det är flera tusen paket som lämnats in bara till det här hotellet och det tar tid att gå igenom dem. Paketen öppnas försiktigt, kontrolleras och slås in igen. Det är sjätte året i rad som hotellkedjan samlar in klappar till välgörenhet. Hittills i år har det inte dykt upp något olämpligt, istället döljer det sig saker som skänkts med värme.

– Det är biobiljetter, presentkort, leksaker och kläder. Fina saker. Man blir varm i hjärtat, säger Natalie Norberg på Clarion Hotel i Örebro.

Paketen ska innehålla nya presenter och läggs sedan under granen. Foto: Malin Gotlin/SVT

– Det har kommit in så många paket så vi kommer inte ha några svårigheter alls att ge till alla, säger Monica Gunnarsson.

Överflödet skänks vidare

Omkring 500 julklappar kommer Stadsmissionen att dela ut i Örebro tack vare inslamlingen. Julklapparna går både till barnfamiljer som har det svårt ekonomiskt och till hemlösa. De julklappar som inte Stadsmissionen behöver ges till andra organisationer som kvinnohus i länet och till organisationen Giving people. Imorgon är sista dagen att lämna in klappar, men i granen i lobbyn finns också matbiljetter som man kan köpa fram till den 22 december.

– Pengarna för mat-taggarna blir till matkassar som vi också ger bort. Hittills har vi fått in 14 000 kronor. Örebroarna är verkligen generösa, säger Natalie Norberg på Clarion i Örebro.