Cloetta fortsätter tappa lösgodisförsäljning

Det kan jämföras med vinsten på 60 miljoner kronor motsvarande period i fjol där resultatet dämpades på grund av ett tapp i lösgodisförsäljningen som en effekt av coronapandemin.

Omsättningen under första kvartalet i år minskade till 1 398 miljoner kronor, från 1 518 miljoner kronor motsvarande kvartal 2020.

Försäljningen av lösviktsgodis har tagit en hård smäll under coronapandemin och försätter att tynga Cloetta. Under första kvartalet märktes dock en ökning av försäljningen under påsken. Totalt sett blev det dock en minskning med 23 procent.

Försäljningen av förpackade produkter ökade däremot med 2,5 procent.