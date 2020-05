Coronapandemin: Färre söker vård för tidiga symptom på stroke

• A står för ansikte. Det syftar på att du ska be personen le och visa tänderna. Ring 112 om mungipan hänger.

• K står för kroppsdel. Det syftar på att du ska be personen lyfta armarna och hålla kvar i tio sekunder. Ring 112 om en arm faller.

• U står för uttal. Det syftar på att du ska be personen säga en enkel mening, till exempel ”Solen skiner idag”. Ring 112 om personen sluddrar eller inte hittar rätt ord.

• T står för tid. Det anger att ju fortare personen får behandling, desto mindre blir skadorna.

(Källa 1177.se)