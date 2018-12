Eva Bellander från Föräldralinjen och Karin Schulz, generalsekreterare för Mind. Foto: Privat/pressbild Mind

En jul med eller utan släkt?

Måste man umgås med sina släktingar under julen – även om man inte trivs ihop? Och hur gör man inte får träffa sina barn eller barnbarn? Under julhelgen ställs komplicerade familje- och släktrelationer på sin spets.

Chatta med kunniga rådgivare från Minds föräldratelefon – och med företrädare från organisationen Saknade barnbarn, en förening för far- och morföräldrar som sörjer att de inte får ha kontakt med sina barnbarn.

Skicka in dina frågor redan nu. Chatten startar klockan 14.

SVT rapporterade · Chatta om komplicerade familjerelationer Laddar in inlägg... Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!