Gotlandshem vill bygga 1 500 bostäder på tio år

– Om vi bygger 300 bostäder i ett område och låter 100 av dem bli bostadsrätter kommer det ge flera fördelar. Bostadsområdet blir mer varierat och storleken på projektet kan skapa en mer kostnadseffektiv byggprocess. Det tillsammans med försäljningen av nya obebodda bostäder ger oss ett kapitaltillskott som vi kan använda för att bygga ännu fler hyresbostäder, säger vd Joakim Martell, i pressmeddelandet.

Bostadsbolagets styrelseordförande, Per Norman, säger att de behöver bygga ungefär 125 nya bostäder per år under minst tio år för att få en bostadsmarknad i balans på ön.

Enligt en prognos tror Gotlandshem att de kommer starta byggande av cirka 400 bostäder till 2023.