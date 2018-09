Tanken är att sprututbytesprogrammet ska inledas i mitten av november, skriver P4 Gotland på sin hemsida. Projektet ska hålla till i psykiatrins lokaler i Visby.

Kostnaden beräknas till 137 000 kronor första året, och därefter 75 000 kronor per år. Genomsnittskostnaden för behandling av en patient med hepatit C är 63 000 kronor per år, som jämförelse.

Enligt P4 så har en kartläggning gjorts som visar att det förmodligen handlar om ett tiotal personer som berörs av sprututbytet.