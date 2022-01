Ungdomsidrotten har det fortsatt tufft i pandemin: ”Stor besvikelse såklart”

– Stor besvikelse såklart, säger Tina Nilsson, verksamhetschef för idrottsförbundet Östergötland.

Restriktionerna har sedan tidigare stängt ned möjligheten att arrangera cuper och läger, för att försöka minska smittspridningen vid idrottsevenemang. Men på grund av den generella smittan i samhället får nu många matcher ställas in bland idrottande ungdomar.



– Absolut påverkas tävlingsverksamheten, säger Tina Nilsson.

Hälften av matcherna inställda

Innebandyförbundet i Östergötland säger att uppskattningsvis hälften av deras matcher ställdes in under veckan som passerade. För fotbollsverksamheten är det futsal-turneringar som blivit inställda under hela året och även i ishockeyn så skjuter man upp poolspel och matcher till senare tillfälle.

Hör mer i klippet ovan.