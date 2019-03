Little i måltopp – men struntar i det

Broc Little stod för sitt 100:e OCH 101:a SHL-mål när Linköping slog gästande Brynäs senast efter förlängning. En milstolpe som även tog upp Little jämnsides med Tony Mårtensson som den spelare som gjort flest mål för Linköping i högsta ligan. 85 mål har det blivit i LHC-tröjan för Little (övriga gjorde han som spelare i AIK).

– Det kände jag ärligt talat inte till, men sånt bryr jag mig inte så mycket om just nu. Vi har tillräckligt att oroa oss för, som att vinna matcher, säger Broc Little till SVT Nyheter Öst.

Jagar plats i slutspelet

Med en omgång kvar jagar LHC fortfarande en plats i slutspelet, men man är beroende av att Brynäs och Örebro – som just nu innehar sista slutspelsplatsen – tappar poäng i sina matcher. Samtidigt som man själva vinner mot HV71 på bortais under torsdagskvällen.

– Det är olyckligt att vi satt oss i en sådan sits att vi måste förlita oss på andra lag, men allt vi kan göra är att ta hand om saker och ting mot HV och hoppas på det bästa, säger Little.

Hör mer från Little i videoklippet här ovanför – bland annat svarar han på frågan om han tycker LHC är värda att gå till slutspel.