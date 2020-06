Mångmiljonförlust för Kolmården – reselättnader hjälper inte

Under våren har Kolmården haft öppet, men med begränsningar på antalet besökare. Förra veckan skrev Parks and Resorts, moderbolaget till Kolmårdens djurpark, ett brev till regeringen där de krävde svar från regeringen om öppning. Men något svar har man ännu inte fått.

– Nej, det har vi inte fått. Jag och Visitas vd var i måndags på möte på Justitedepartementet och la fram samma sak som vi skrev i debattartikeln. Vi har inte fått något besked ännu, men under dagens pressträff fick vi i alla fall veta att frågan finns på regeringskansliets bord och att det är under diskussion, säger Christer Fogelmarck, vid Parks and resorts.

Christer Fogelmarck. Foto: Parks and resorts.

Reselättnader hjälper inte

På fredag lättas de resebegränsningar som rått på grund av pandemin. Men enligt djurparkens vd, Christine Karmfalk, tror man inte att det kommer göra någon skillnad.

– Det finns inga förändringar planerade så länge restriktionen om max 50 personer ligger kvar. Den ställer till det mycket för oss. Vår park sväljer mycket folk, men vi kan inte hålla igång allt, som till exempel Bamses värld, säger hon.

Går med mångmiljonförlust

Enligt henne går Kolmården med mångmiljonförlust.

– Vi går med jättemycket förlust i år. Vi kommer gå med mångmiljonförlust, men det är svårt att säga hur mycket eftersom vi inte vet hur hösten kommer att bli, säger Christine Karmfalk.

På grund av pandemin har Kolmården sagt upp ett 60-tal fasta tjänster och man har bara tagit in 300 av 900 planerade sommarjobbare.

– Jag önskar att jag kunde ha varit gladare, men det är jag inte, säger Christine Karmfalk.

Nu finns förtydligade riktlinjer för att det ska gå att semestra i Sverige i sommar. Men efterföljs de inte kommer restriktionerna trappas upp igen och verksamheter kan stängas. Det framkom under en pressträff imorse. Se mer i klippet nedan: