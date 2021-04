Näst högst smittspridning i Europa – i Östergötland

Förra veckan hade Östergötland 526 smittofall per 100 000 invånare. Det är näst högst i hela Europa – men faktum är att fem av Sveriges regioner toppar The Economists lista. Det handlar om Västernorrland, Östergötland, Kalmar, Örebro och Kronoberg.

Men The Economist skriver också att man bör ta i beaktan att det är svårt att jämföra olika länder, eftersom hur många man testar och hur man räknar döda kan skilja sig åt.

I förra veckan gick Region Östergötland ut och sa att smittspridningen just nu är den värsta hittills under pandemin. Se mer i klippet under: