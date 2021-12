Östergötlands testkapacitet lägst i landet

I Folkhälsomyndighetens statistik över antalet individer som testas per region ligger Östergötland i botten. Under vecka 49 genomfördes 1 676 test per 100 000 invånare, vilket är den lägsta siffran i landet. I grannregionen Örebro är motsvarande siffra 4 674.

– Testningen i Östergötland har legat på en för låg nivå redan från start. Testkapacitén borde ha ökat upp för länge sedan, säger Marie Morell (M), 2:e vice ordförande i regionsstyrelsen i Östergötland.

Svårt att boka tid

Det är många som vittnar om att testningen inte fungerar i Östergötland. Det finns inga tider att boka och Region Östergötland har även valt att inte erbjuda självtester, vilket många andra län gjort. Detta leder till frustration hos många som inte kan testa sig.

– Jag får dagligen signaler från vänner och bekanta om att det inte går att boka tid för ett PCR-test, säger Marie Morell (M)

Fortfarande lägst i Östergötland

Coronakomissionens rapport pekar ut Östergötland som ett av de län med lägst testning och fortfarande ligger länet på lägst nivå, när det gäller testning per invånare.

– Östergötland har tagit en helt egen strategi. Vi har ju varit på om detta i över ett år. Regionstyrelsen lyfter den här frågan under vartenda möte. Men jag vet faktiskt inte vad vi mer kan göra, säger Marie Morell.

Självtester inte tillförlitliga

Hon är dessutom kritisk till att regionen inte anser att självtesterna har tillförlitlig kvalité när andra regioner gör en helt annan bedömning.

– Hur kan det komma sig att alla andra i Sverige anser att de är kvalitétssäkra. Att dessa tester inte skulle duga för östgötar? Jag har svårt att förstå hur det hänger ihop. Nu har man ju jobbat med de här självtesterna så länge, säger Marie Morell.

Jobbar vidare

SVT Nyheter Öst har under hela fredagen försökt nå Kaisa Karro (S) ordförande regionstyrelsen för en kommentar. Detta då SVT vill spegla både ledande politiker och opposition i frågan. Under fredagseftermiddagen lämnar hon en skriftlig kommentar.

”Region Östergötland har utökat testkapaciteten rejält de senaste veckorna och jobbar vidare med att öka den ytterligare. Vi avser att återkomma med fler detaljer i frågan nästa vecka”, skriver hon.