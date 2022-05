Sjukdomar hos vilda djur – fågelinfluensan dominerade

Under 2021 fick myndigheten in över 1500 rapporter om döda vilda fåglar. Totalt undersöktes 803 fåglar under året.

– Vi fick in ovanligt många fåglar för undersökning förra året. Detta fågelinfluensautbrott är det värsta hittills, sett till antalet drabbade fåglar och antal arter både i Sverige och resten av Europa, säger Erik Ågren i en kommentar på SVA:s sajt.

Överlag gott hälsoläge

Utöver fågelinfluensan bedömer myndigheten att hälsoläget bland de vilda djuren är gott.

– Hälsoläget är över lag gott bland våra vilda djur i Sverige, men vissa smittsamma sjukdomar som förekommer eller dyker upp är viktiga att följa eller hitta när de drabbar vilt, säger Erik Ågren, viltpatolog vid SVA.

Smittsamma och anmälnigspliktiga sjukdomar

Genom obduktioner och undersökning av upphittade döda vilda djur övervakar SVA sjukdomsläget. Under året som gått konstaterades smittsamma och anmälningspliktiga sjukdomar i 390 fall, från 51 olika viltarter.

Fågelinfluensa konstaterades i 157 fall, salmonella i 75 fall, gulknopp i 39 fall, harpest i 19 fall och rävens dvärgbandmask i 16 fall.

