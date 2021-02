Granskningen är nationell och visar befolkningens attityder till, förtroende för och uppfattning om svensk hälso- och sjukvård. Totalt har 50 854 svar samlats in under 2020, via webbenkäter och telefonintervjuer.

På frågan om hur coronapandemin hanterats hamnar Västerbotten högst följt av Gotland där 81 procent anger att de har mycket stort eller ganska stort förtroende för hanteringen.

”Glädjande och viktigt”

– I den situation vi befinner oss i just nu är det både glädjande och viktigt att vi har det här förtroendet bland gotlänningarna, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Marie Loob i ett pressmeddelande från Regionen.

Östergötland hamnar på sjunde plats, där anger 76 procent att de har mycket stort eller ganska stort förtroende för hanteringen av pandemin.

När det gäller tillgång till vård hamnar Östergötland på elfte plats, 88 procent svarar att tillgången är god, vilket är samma siffra som riket. Gotland hamnar betydligt bättre, där svarar 91 procent att tillgången på vård vid behov är god, vilket placerar Gotland på plats fyra.