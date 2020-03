Stort tapp för restauranger

I onsdags meddelade regeringen att allmänna samlingar och offentliga evenemang inte ska vara tillåtna om de samlar mer än 500 personer, för att begränsa spridningen av det nya coronaviruset.

På Konsert och Kongress i Linköping tvingas de nu att flytta fram konserter och konferenser på obestämd tid.

– Vi står inför utmaningar som branschen aldrig sett tidigare, säger Johan Rustan , vd för Visit Linköping.

Arrangemang ställs in på löpande band

I vanliga fall brukar högsäsongen dra igång vid den här tiden på året. På Konsert och Kongress anordnas cirka 130 konserter per år men nu ställs de in på löpande band och arrangörerna tvingas kontakta de som redan köpt biljetter.

– Vi måste också ha kontakt med artister som bokat in turnéer och plötsligt vänds hela världen upp och ned, säger Johan Rustan.

Matlådor i stället för gäster

Även lunchrestaurangen står inför stora utmaningar med ett svikande kundunderlag. I torsdags minskade gästantalet med 30 procent och under fredagen halverades antalet lunchgäster, jämfört med samma period i fjol.

– Vi försöker anpassa verksamheten och erbjuder nu matlådor till våra gäster. Men det är svårt att veta hur vi ska gå vidare, säger Johan Rustan.