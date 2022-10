Tusentals drabbade söker resegaranti efter Deturs konkurs

3 600 ansökningar har kommit in till Kammarkollegiet från besvikna resenärer som vill utnyttja resebolaget Deturs resegaranti. Ansökningarna strömmar in efter att Detur gått i konkurs och ställt in alla resor.

Samtidigt kan många komma att bli besvikna. Regelverket gäller inte för resenärer vars resor ställdes in för mer än tre månader sedan.