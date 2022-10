Detur hotas med miljonvite: ”Utelämnat väsentlig information”

Konsumentverket har under året tagit emot hundratals anmälningar mot resebolaget Detur. Bara efter att bolaget i september meddelade att man ställer in resten av chartersäsongen har det kommit in 148 anmälningar, varav 64 handlar om återbetalningar.

Detur har tidigare fått kritik för att man inte varit tydlig i sin information om att kunderna har rätt att få pengarna tillbaka pengarna för inställda resor inom 14 dagar. Och nu konstaterar Konsumentombudsmannen att denna viktiga information saknas också i de nya beskeden.

I de meddelanden som Detur skickat ut efter stoppbeskedet i september står det bara att ”Hantering och ersättning för de inställda resorna kommer att ske enligt Allmänna bestämmelser för deltagande i paketresor”.

Otillbörlig marknadsföring

Helt otillräckligt, menar KO. ”Detur har utelämnat väsentlig information vilket har påverkat genomsnittskonsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Marknadsföringen är att anse som otillbörlig”, heter det i KO:s beslut, som fattades på tisdagen.

Om Detur inte ändrar informationen kommer KO att begära att en domstol dömer ut ett vite på en miljon kronor.

