Detur ställer in resor också för nästa år – ledningen har gått under jorden

Under våren fick Konsumentverket in en rad anmälningar mot Detur efter att resor ställts in med kort varsel och kunderna erbjudits ombokningar till nya resor med högre priser i stället för den lagstadgade återbetalningen.

Detur beklagade att man ”inte varit tydlig” och lovade förändring. Men i stället kom nya anmälningar om att de utlovade återbetalningarna dröjde.

Samtidigt visade SVT:s granskning att bolaget tidigare bland annat fått återkrav för pandemistöd och tuffa kommentarer från sin revisor om att det fanns ”betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta”.

I augusti visade också företaget årsredovisning att man lyckats vända förlust till vinst under 2021 – samtidigt som anmälningarna om uteblivna återbetalningar fortsatte strömma in. Bolaget förklarade i ett mejl till SVT att man ”halkat efter administrativt”.

Konsumentverket har hunnit både starta och lägga ned granskningar två gånger om mot Detur. En av dem visade att bolaget marknadsförde resor som man redan meddelat flygplatserna var inställda.

Myndighetens senaste granskning, som startade och med beskedet att resten av 2022-säsongen ställdes in, pågår fortfarande.

Hos Kammarkollegiet har inget av de 570 ärendena om resegaranti avgjorts. Hos ARN har många anmälningar avskrivits, bland annat för att Detur kommit överens med den klagande, men 120 ärenden handläggs fortfarande. De flesta av dessa har kommit in under hösten.