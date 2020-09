”Man fick ju skrämselhicka”

När resultaten för 2019 presenterades var Valdemarsvik en av de kommuner med mest cannabis i vattnet. Av de platser i landet där avloppsvattnet undersökts hade bara Söderhamn högre värden.

Fredrik Törnborg är fritidssamordnare i Valdemarsvik. När han fick höra talas om att det skulle finnas så mycket cannabis i kommunen trodde han först att det var något fel på mätningarna.

– Vi hade ju inte märkt av något av det i samhället, men vi har ju efterhand förstått att det är så här det ligger till.

Cannabisen lämnar städerna och flyttar ut på landet

I undersökningen mäter man antalet drogdoser under ett dygn per 1000 invånare. I Valdemarsvik hamnade man på 315 ifjol, mer än dubbelt så många som året innan. I Linköping och Norrköping sjönk doserna under samma period, I Norrköping från 137 till 79 och i Linköping från 59 till 12.

