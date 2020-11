23 nya dödsfall i covid-19 i Skåne

Efter fem dagar utan inrapporterade dödsfall så rapporterade Region Skåne in 23 nya dödsfall i covid-19 under torsdagen.

Antalet nya konstaterade covid-19-fall under det senaste dygnet är 637. Under onsdagen var siffran 596 och under tisdagen rapporterades 584 nya fall. För tredje dagen i rad ligger smittökningen i Skåne runt 600 personer.

Antalet inlagda på intensivvård har ökat från onsdagens 15 personer till 21 personer under torsdagen.

Torsdagen siffror från Region Skåne:

Nya konstaterade covid-19-fall: 637

Totalt antal konstaterade covid-19-fall: 19896

Inlagda på IVA med konstaterad covid-19: 21

Inlagda på vårdavdelning med konstaterad covid-19: 147

Totalt antal avlidna med covid-19: 350