Arriva varslar personal när Skånetrafiken ställer in avgångar

Skånetrafiken minskar nu antalet avgångar, främst på kvällar och helger. Det beror delvis på att färre reser just nu under coronapandmin. Men att många avgångar ställs in beror även på planerade banarbeten.

Pågatåg ställs in

Förändringarna kommer att gälla fram till 30:e augusti som läget ser ut nu och en påtaglig förändring är att Pågatågen bara kommer att köra fram till 22-tiden på vardagar och helger då de i vanliga fall skulle kört fram till midnatt.

– Även Pågatåg express mellan Helsingborg och Malmö ställs in, på grund av planerat banarbete på Lommabanan. Men att vi ställer in Pågatåg express som går mellan Älmhult och Malmö beror på att färre reser den sträckan just nu, säger Linda Westman, affärschef för Pågatågen.

Arbetsbrist för tågpersonal

Inställda avgångar och utglesning av trafiken påverkar inte bara resenärer utan också Arriva som kör Pågatågen på uppdrag av Skånetrafiken.

– Vi får en arbetsbrist nu redan från första maj och kallade därför till förhandlingar med berörda fackförbund, säger Christer Ekelund, kommunikationschef på Arriva.

Varsel om uppsägningar

Men förhandlingarna avslutades på måndagen utan att någon överenskommelse om korttidspermitteringar nåtts.

– SEKO och ST ställde krav på frågor om schemaläggning och arbetstid. Det är frågor som vi inte tycker att det är läge att diskutera just nu, det kan vi gör vid ett annat tillfälle för nu är det kris, säger Christer Ekelund.

I stället för korttidspermitteringar så kommer nu Arriva att varsla om uppsägningar bland sina anställda. Exakt hur många som berörs är idag osäkert.

SVT Nyheter Skåne har sökt fackförbunden SEKO och ST.