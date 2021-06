Ekobrottsmyndigheten utreder Vårdinnovations EU-bidrag

2019 beviljades Vårdinnovation, företaget bakom it-systemet Vårdexpressen, ett EU-bidrag på omkring 20 miljoner kronor. I ansökan stod det bland annat att bolagets vd Damon Tojjar hade en doktorsexamen i medicinsk vetenskap, vilket inte stämmer, enligt Lunds universitet.

I bolagets ansökan ingick även två intyg som två höga chefer i Region Skåne och Västra Götalandsregionen hade skrivit under.

Intyg om hela sjukvården

I intyget, som en av Region Skånes chefer signerat, står det bland annat att Vårdexpressen inte bara ska införas på samtliga vårdcentraler i Skåne utan även på de skånska sjukhusen: ”Region Skåne will implement Medical Express in ER (=Electronic Records) at our hospitals and offer the inhabitants of Skåne digital visits through the system”.

Västra Götalandsregionens chef intygade till EU att Vårdexpressen inte bara skulle användas inom primärvården utan i hela regionens sjukvård.

När intygen skickades in till EU hade endast ett pilotförsök med Vårdexpressen startats på en enda vårdcentral i Lund, ett försök som avbröts efter bara ett par dagar.

Måste betala tillbaka

– Förundersökning pågår under strikt förundersökningssekretess. Jag kan därför inte säga någonting om ärendet, säger Annika Lundeby, åklagare vid Ekobrottsmyndigheten, till SVT.

Enligt Vårdinnovations konkursförvaltare Johan Klåvus har EU återkrävt 853 134 euro av bidraget, vilket motsvarar 8 665 794 kronor enligt bouppteckningen i konkursen.

Enligt EU:s regler kan ett bidrag dras tillbaka om det framkommer att en ansökan gjorts på felaktiga grunder.

Misstänkt EU-bedrägeri

När beräknas förundersökningen vara klar?

– Det är svårt att säga när det rör sig om andra länder som är inblandade, säger Annika Lundeby, åklagare vid Ekobrottsmyndigheten.

Finns det någon misstänkt i utredningen?

– Det kan jag inte svara på, säger Annika Lundeby.

Enligt dagboksbladet handläggs ärendet av Första ekobrottskammaren som utreder misstänkta EU-bedrägerier.

SVT har sökt Vårdinnovations vd samt de två regioncheferna för kommentarer.