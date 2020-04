Skånsk vd uppgavs felaktigt ha doktorsexamen 

I september 2018 vinner det nystartade bolaget Vårdinnovation Sverige AB med sitt dataprogram Vårdexpressen en upphandling i Region Skåne och Västra Götalandsregionen. Kontrakten, som skrivs på åtta år och är värda maximalt en miljard kronor, öppnar för företaget att införa sitt dataprogram på cirka 30 procent av Sveriges offentliga vårdcentraler.

Resultat utan verklighetsförankring

Efter att upphandlingen vunnits ansöker Vårdinnovation om EU-bidrag. Ansökan är sekretessbelagd men SVT har fått tillgång till dokument som bolaget använder vid ansökan.

I dokumentet står det bland annat:

• Att Vårdexpressen gör att en läkare kan ta emot 50 procent fler patienter per dag.

• Att Vårdexpressen sparar 300 euro/dag/läkare samt ungefär 100 000 euro/år/läkare.

• Att Vårdexpressen har godkänts och marknadsvaliderats av medicinsk profession såväl som av patienter i Sverige.

• Att Vårdexpressen har validerats vid långvarig klinisk användning.

Men uppgifterna stämmer inte.

Finns inga beräkningar på effektivitet

När ansökan görs i början av juni 2019 finns det inte någon offentlig vårdcentral som använder AI-verktyget Vårdexpressen, vare sig i Skåne eller någon annanstans i landet. Följaktligen har inte heller några beräkningar på effektivitet och besparingar kunnat göras på regionernas vårdcentraler.

I slutet av juli utvärderar EU-kommissionen Vårdinnovations ansökan och beviljar den. I utvärderingen anges återigen samma felaktiga beskrivning av Vårdexpressens resultat.

I november 2019 är avtalet om EU-bidraget på cirka 20 miljoner kronor till Vårdinnovation klart.

Ljuger om titlar

I ansökan står det även att företagets 33-åriga grundare och vd Damon Tojjar, har en ”PhD”, vilket på svenska kan översättas till en doktorsexamen i medicinsk vetenskap.

Inte heller det stämmer. Enligt hans handledare vid Lunds universitet, är Damon Tojjar inskriven som doktorand men har ännu inte disputerat och har således ingen doktorsexamen.

Inte medicinsk direktör

I EU-ansökan står det att Damon Tojjar även rekryterats som ”Medical Director for Phase II-III and Digital Health at Clinical Studies Sweden Forum South”.

Enligt enhetschefen på Kliniska Studier Forum Söder finns det ingen person som har den titeln där.

Damon Tojjar förklarar i ett mejl till SVT att han erbjöds en tjänst där med den titeln men att han valde att inte ta anställningen: “Jag fick titeln vid Kliniska Studier Forum Söder när de önskade anställa mig som medicinsk direktör (det var den initiala titel jag erbjöds, den mer detaljerade fick jag senare)”.

Men enligt Johanna Mercke Odeberg, enhetschef vid Kliniska Studier Forum Söder, har han aldrig arbetat hos dem under den titeln:

”Under hösten 2017 hjälpte Damon oss i ett projekt och under den tiden påbörjades diskussioner om det fanns förutsättningar för en fortsatt samverkan. Ett av Damons önskemål var titeln Medicinsk direktör. Våra diskussioner ledde inte fram till något konkret och vår samverkan avslutades av olika anledningar.”

”Ingen med den titeln”

Inte heller är Damon Tojjar ”medicinsk utvecklingschef vid Lund University Diabetes Centre” – även om han presenterar sig så inför en stor e-hälsokonferens i Göteborg till våren.

Professor Maria F Gomez vid Lunds universitet svarar i ett mejl till SVT att: ”det stämmer inte alls”. Hon fortsätter mejlet: ”Vårt center har dessutom ingen med den titeln.”

Nekar till rådgivarroll

I Vårdinnovations EU-ansökan räknas även en rad ”key-advisors” upp, personer som sägs vara nyckelrådgivare till bolaget.

SVT har talat med tre av dem och samtliga förnekar att de är eller har varit nyckelrådgivare åt Vårdinnovation.

Skyller på illojal kollega

Företagets vd, Damon Tojjar, skriver i ett mejl till SVT att ansökan som SVT tagit del av tycks innehålla felaktiga uppgifter och hänvisar till att en person ska ha “försökt sabotera” EU-projektet. Tojjar skriver också att korrekt information ska ha kommunicerats till EU.

Det EU-dokument som SVT har är från ett datum långt efter att ansökningstiden gick ut.

I dokumentet framgår det bland annat att Damon Tojjar gjort justeringar i texten i augusti och september. Efter att ansökan lämnats in och utvärderats av EU, har Tojjar ändrat formuleringen om att han innehar en doktorstitel till att han gjorde sina doktorandstudier vid Lunds universitet: “he did his PhD-studies at Lund University”.

Han har däremot inte korrigerat uppgifterna om till exempel Vårdexpressens effektivitet. Titeln medicinsk direktör står fortfarande kvar.

SVT har på nytt kontaktat Damon Tojjar för en kommentar till uppgifterna men han har inte svarat.

EU granskar ansökan

Enligt EU-kommissionen är EU-bidragets ansökan sekretessbelagd.

Ett EU-dokument som är publikt är den beskrivning som offentliggjorts i november 2019 i samband med att bidraget beviljades. Men det visar sig att även i det dokumentet finns flera av de felaktiga uppgifterna med.

Enligt EU:s regler kan ett bidrag dras tillbaka om det framkommer att ansökan gjorts på felaktiga grunder.

På EU-kommissionen känner man till det som framkom om EU-bidraget i Uppdrag gransknings program “Vården och AI-verktyget”, som sändes den 4 mars på SVT.

– Vi har tittat på programmet. Vi är medvetna om det och vi undersöker det, säger Gregor Novak, projektrådgivare vid EU-kommissionen, till SVT Nyheter Skåne.

Har stoppat Vårdexpressen

Region Skåne och Västra Götalandsregionen har efter intervjuerna med SVT avbrutit samarbetet med Vårdinnovation och har tillsatt en extern utredning som ska utreda om det förekommit några oegentligheter i samband med upphandlingen.

Även arrangören av e-hälsokonferensen Vitalis har efter SVT Nyheter Skånes och Uppdrag Gransknings artiklar och reportage, avbokat Damon Tojjar som talare.