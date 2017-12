Emma, 26, anses för gammal för den nya bromsmedicinen

En grupp ärftliga sjukdomar som leder till förlamning och muskelförtvining, så kallad atrofi. SMA delas upp i olika typer beroende på debutålder och svårighetsgrad.

SMA typ I (Werdnig–Hoffmans sjukdom) är den svåraste formen och ger alltid symtom före sex månaders ålder, med muskelsvaghet samt andnings-, sug- och sväljningssvårigheter. Barnen avlider oftast under första levnadsåret. Förekomsten är 1 per 20.000 nyfödda.

SMA typ II ger symtom vid 6–18 månaders ålder. Barnen lär sig sitta och ibland att stå, men inte att gå utan stöd. Graden av förlamning, muskelatrofi och påverkan på andningsfunktionen varierar. Vanligen utvecklas en skolios. Habilitering, hjälpmedel och andra stödinsatser blir av största vikt för livskvaliteten hos denna svårt handikappade grupp av barn och ungdom, som ofta lever långt upp i vuxen ålder. Förekomsten är 1 per 40.000.

SMA typ III (Kugelberg–Welanders sjukdom) ger som regel symtom under barnaåren men ibland först under tonåren. Svagheten är mest uttalad i den bålnära muskulaturen, vilket ger svårigheter att resa sig från golvet eller från låga stolar och gången blir vaggande. Symtomen tilltar över tid men livslängden är väsentligen normal. Förekomsten är 1 per 40.000.

