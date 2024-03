Flicka i Eslöv förgiftades av ättika – nu faller domen

Rättegången har pågått sedan november i fjol och under totalt 21 rättegångsdagar har ett femtiotal vittnen, flera experter, flickan själv och föräldrarna hörts.

Föräldrarna står åtalade på totalt åtta punkter. Förutom ättikan har även gamla brännskador och frakturer hittats på flickan. Åklagaren menar även att flickan har varit fastbunden i en bilbarnstol och inlåst i en tvättstuga några dagar innan julen 2022.

Föräldrarna har nekat till att ha gjort något av det som de står åtalade för.

Yrkar på garantansvar för föräldrarna

De misstänkta brotten ska ha skett inom hemmets fyra väggar och när det kommer till bland annat ättikan har varken åklagare eller försvar under rättegången kunnat presentera ett definitivt händelseförlopp.

Åklagaren har därför yrkat på att föräldrarna ska dömas under det så kallade garantansvaret. Det innebär att föräldrarna ska kunna dömas även om man inte kan bevisa att det är de som orsakat sitt barn skadorna eftersom det är deras ansvar att hålla barnet under uppsikt och se till att det inte far illa.

Övertygande bevisning

I samband med att rättegången avslutades och föräldrarna omhäktades konstaterade tingsrätten att det finns övertygande bevisning på en majoritet av åtalspunkterna.

– Vi vet ju ännu inte vad de kommer att dömas för exakt. Det enda vi kan säga säkert är att de kommer att dömas för något, sa åklagare Ingegerd Jigin i samband med att rättegången i Lunds tingsrätt avslutades.

Domen från Lunds tingsrätt faller klockan 11.

