Försvarsadvokaten Soroush Shahram berättade under torsdagens rättegång att mannen förnekar brottet i stort. Foto: Förundersökning/SVT

Rättegången fortsätter – idag förhörs misstänkta bombmannen

Under måndagen återupptas rättegången mot den 44-årige mannen som tog sig in på Malmö C och skrek att han hade bomber och skjutvapen. Idag kommer mannen förhöras och ge sin version av vad som hände den 10 juni.

Under första rättegångsdagen, i torsdags, berättade målsägarna hur de upplevde händelsen. – När vi kommer fram till mannen säger vi hej till honom. Då svarar han med att säga att han har en pistol och en bomb och att han kommer att spränga och skjuta oss. Jag och min kollega tänker då att det är bättre att vi är med mannen, för hellre att två personer dör än femtio, sa en av ordningsvakterna som var först på platsen. Hans berättelse Än så länge har man bara fått höra hur målsägarna har upplevt händelsen, men idag kommer mannen få ge sin version. – Han förnekar i stort, inte omständigheterna eller händelseförloppet, men han bestrider ansvar. Han hade inte som uppsåt att skrämma någon, sa hans försvarsadvokat Soroush Shahram, när rättegången inleddes i Malmö tingsrätt på torsdagen. Thomas Olvmyr, åklagare i målet, menade under torsdagens rättegång att mannen inte mådde bra när händelsen inträffade. – Vad jag förstår mådde mannen inte bra, men man får inte bete sig hur som helst för det, sa Thomas Olvmyr till SVT Nyheter Skåne. Rättegången kommer starta med förhör av mannen. Spela Bilder från en ordningsvakts kroppskamera visar händelseförloppet där mannen skjuts på Malmö C. Foto: Polisens förundersökning Dela Dela

