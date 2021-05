Malmöfestivalen ställs in – WorldPride coronasäkrar

Malmöfestivalen 2021 ställs in på grund av det allvarliga läget med smittspridningen och covid-19. Arkivbild från Malmöfestivalen 2019. Foto: Highshot

Malmö stad ställer in Malmöfestivalen även i år. Orsaken är den höga smittspridningen och belastningen på sjukvården. När det gäller Malmöevenemangen WorldPride och EuroGames blir de av men under anpassade former.