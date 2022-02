Misstänkt vargangrepp utanför Osby – första på över ett år

En get har hittats död utanför Osby och länsstyrelsen misstänker att ett vargangrepp skett. Foto: Heiko Junge/NTB scanpix/TT

Inga vargangrepp på tamdjur har rapporterats in till länsstyrelsen under det senaste året. Men i helgen var det dags igen. En get hittades död utanför Osby och länsstyrelsen misstänker att en vandringsvarg ligger bakom.