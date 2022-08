Mördade gängmannen del i en eskalerande våldsspiral i Malmö

Den 31-årige man som sköts till döds inne på köpcentret Emporia i Malmö under fredagseftermiddagen har under många år haft polisens ögon på sig. Under de senaste åren har han fått en allt mer framträdande roll i den gängkriminella världen och var enligt polisen en del av den pågående våldsspiralen i Malmö.