Lena är en av de som under lördagen tog bussen till Skanör. Foto: Firas Razak/SVT

Olika uppfattningar om sittavstånd bland bussresenärer

Värmeböljan har dragit in över Skåne och många väljer att åka buss till stranden. Skånetrafiken har satt in extra avgångar under helgen, då fler än vanligt beräknas ta sig till stränderna.

– Jag tror det är nödvändigt med fler bussar när det är så många som vill bada, säger Anna Schjølberg, resenär. När bussarna blir fullsatta flaggar förarna för att fler resenärer inte ska stiga på. Alla delar dock inte samma uppfattning om hur avståndet fungerar på bussarna. Svårt med avstånd i bussen – Det kan bli lite tjafs ibland men det får man ta. Man säger bara att man ska respektera avståndet, säger Lena Dahlqvist, resenär. Helst ska det vara ett tomt säte mellan varje resenär men är det flera sällskap som reser samtidigt blir det mindre avstånd mellan varje person. – Vill man undvika trängsel ska man inte åka buss. Jag kommer fortfarande ta bussen även om det är fullt, säger Lotta Eklund, resenär. Dela på Facebook Dela på Twitter

