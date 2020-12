Så ser smittspridningen ut i din kommun

Enligt statistik från Folkhälsomyndigheten är Helsingborg den kommun som har flest antal smittade av covid-19 i förhållande till antalet kommuninvånare under vecka 48. Där har 687 personer per 100 000 invånare insjuknat (totalt 4344).



På andra och tredje plats är Kristianstad och Malmö där antalet smittade per 100 000 invånare var 493 respektive 490 personer under torsdagen.

Sjöbo har minst smittspridning den senaste veckan i förhållande till befolkningens storlek. Där har 150 personer per 100 000 invånare smittats (totalt 142).

Fem skånska sjukhus

På torsdagen vårdades 226 personer på de skånska sjukhusen varav 29 av patienterna vårdades på intensivavdelning.

Fördelningen av covidpatienter mellan sjukhusen var följande på torsdagen: 82 i Malmö, 57 i Lund, 49 i Helsingborg, 33 i Kristianstad och 5 i Ystad.

Nedan finns hela listan och där kan du se hur det ser ut just din kommun. Mer coronastatistik finns på Region Skånes hemsida.