Skydd mot skyfall förhindrar översvämningar

Ett tjugotal bostadshus på Norra Gulsparvsgatan fick omfattande skador under slutet av augusti 2014, då himlen öppnade sig. Över Malmö föll under några timmar uppåt 100 millimeter regn. Det är lika mycket som normalt kommer under en månad.

Bättre förutsättningar

Denna veckas skyfall har varit mer beskedligt med 57 millimeter under tisdagen. Och denna gång är förutsättningarna bättre, enligt vattenbolaget VA Syds dagvattenexpert Kristina Hall.

– Hade det kommit ett regn som 2014 hade det här området klarat sig bättre, säger hon.

2014 fylldes det 1200 kubikmeter stora underjordiska dagvattenmagasinet i området. Därför hamnade vattnet istället i bostäderna.

Sänkt marknivå

Sedan ett par år tillbaka finns nu flera andra sätt att ta hand om vattenmängderna. Större delen av markytan i den park som ligger bredvid Norra Gulsparvsgatan har sänkts. Det innebär att vattnet rinner hit, istället för på gatan och in i radhusen.

Under basketplanen finns ett lager med makadam. Detta innebär ytterligare ett stopp för vattnet.

– Det fungerar i princip som en stor stenkista, säger Pär Svensson, vattenstrateg på fastighets- och gatukontoret i Malmö kommun.

Pär Svensson, vattenstrateg på fastighets- och gatukontoret i Malmö kommun. Foto: Anders Eeg-Olofsson/SVT

Även om nederbördsmängden under 2014 var exceptionell menar Pär Svensson att det är nödvändigt med långsiktiga åtgärder för att kunna ta hand om stora mängder vatten. Detta gäller både offentliga och privata aktörer, som fastighets- och villaägare.

– Man ska inte räkna med att det kommer varje eller ens vart tionde år men nån gång i framtiden när klimatet förändras och regnen blir kraftigare, säger han.