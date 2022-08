Alf Jönssons fallskärm om han blir uppsagd: 4,7 miljoner

Det var Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens dåvarande ordförande, som skrev under regiondirektör Alf Jönssons anställningsavtal i juni 2015. Då fick han en månadslön på 170 000 kronor, en lön som ökat med 27 800 under de senaste sju åren. I år tjänar Alf Jönsson 197 800 kronor i månaden.

Enligt avtalet har han även rätt till förmånsbil, löneväxling samt ett avgångsvederlag på 24 månader, vilket skulle innebära en fallskärm på 4,7 miljoner kronor om han blir uppsagd.

Men i avtalet finns även en reservation som kan stoppa fallskärmen från att lösa ut: ”Är grunden för uppsägning/hävande av avtalet det förhållande att Alf Jönsson grovt åsidosatt sina åligganden mot Region Skåne har han inte rätt till ovan nämnda avgångsvederlag.”

SVT Nyheter Skåne har sökt Henrik Fritzon (S) för en intervju om regiondirektörens timeout och om avtalet.

Anställningsavtalet mellan Alf Jönsson och Region Skåne tecknades i juni 2015. Foto: Linda Fridh/SVT

Jönsson kallad till polisförhör

Det var på tisdagseftermiddagen som Region Skåne meddelade att regiondirektören hade tagit en timeout. Alf Jönsson ska ha ringt regionstyrelsens ordförande Carl Johan Sonesson (M) samma dag.

– Det besked jag har fått idag på förmiddagen från Alf är att han nu har blivit kontaktad av polisen och att det ska hållas ett förhör någon gång i slutet av september, sa Carl Johan Sonesson (M), regionstyrelsens ordförande, till SVT på tisdagen.

Om det visar sig att han tilldelats en offentlig försvarare för flera dagar sedan och att han inte berättat det för dig, vad betyder det då?

– Det betyder naturligtvis att han har vetat mer tidigare än vad han har uppgivit för mig. Det är klart att det är försvårande för hela alltet, sa Sonesson (M).

Slipper jobba men får lön

Det var SVT Nyheter Skåne som först avslöjade att Vårdinnovations vd bjöd regiondirektören och en annan hög regionchef på middag den 22 augusti 2019. Med på middagen var även styrelseproffset Bert Nordberg.

Vid tiden för middagen hade it-systemet Vårdexpressen precis börjat testas på några skånska vårdcentraler. Senare under hösten skulle regionen fatta beslut om systemet skulle införas på samtliga Skånes vårdcentraler, en affär som var värd närmare en halv miljard kronor.

Enligt Malmö tingsrätt misstänks nu två personer för mutbrott i samband med bjudmiddagen.

– Alf är vingklippt just nu så att det är bättre att nån annan får gå in under den här tiden, sa Carl Johan Sonesson (M), regionstyrelsens ordförande.

Tills vidare har ekonomidirektör Lars-Åke Rudin gått in som tillförordnad regiondirektör i Skåne.

Under timeouten är Alf Jönsson arbetsbefriad med bibehållen lön.