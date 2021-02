Svårt att undvika trängsel i kön till skolmatsalen

Många skolor har gjort olika anpassningar under pandemin för att undvika trängsel i trånga utrymmen. En plats där det ofta är svårt att hålla avstånd är i matkön och i matsalen.

– Man kan inte stå helt nära varandra eller sitta nära varandra, säger Fiona Jönsson, som går i årskurs 4 på Oxievångsskolan.

Hon tycker det är tråkigt att hon måste hålla avstånd och inte kan krama sina kompisar.

Proffs på handtvätt

Utanför matsalen på Oxievångsskolan finns flera handfat och barnen tvättar sig innan de ska gå in och äta. De uppmanas via skyltar i matsalen även att sprita sina händer innan de tar mat från buffén.

– Handtvätt är eleverna experter på numera, säger Ann-Sofie Kronström.

Det finns utrymmen som är svårare än andra att ”coronasäkra” på en skola, som matsalen och salladsbuffén betraktades i början av pandemin som en kritisk plats med risk för smittspridning. På Oxievångsskolan ställer personalen därför fram små skålar som fylls på ofta istället för att ha stora skålar, som många barn ska ta mat ifrån.

Ingen pandemimeny

På vissa skolor har salladsbuffén krymt och på andra har den blivit större under pandemin, enligt Dennis Brousalis, sektionschef Malmö Skolrestauranger.

– Vi har valt att ha sådant på salladsbuffén som vi vet att barnen tycker om, säger han.

Men enligt honom har det däremot inte tagits fram någon speciell pandemimeny för skolorna i Malmö.

För Fioana Jönsson och hennes skolkamrater innebär pandemin att de ibland får äta tidig lunch. Det är en konsekvens av att färre elever släpps in samtidigt i matsalen. Det står att 150 personer får vistas i lokalen men under pandemin släpps bara en klass åt gången in där.

– Det gör ingenting att vi äter tidigt. Jag brukar vara hungrig då, säger Fiona Jönsson.

”Se mer om skollunchen på Oxievångsskolan ovan”