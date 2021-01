Tre nya attacker mot Malmös hundar genom glas i bullar

Under gårdagsmorgonen kom det in två anmälningar, den ena på Torekovsgatan och den andra på Kamrergatan. Vid 18-tiden kom en tredje anmälan in från Spånehusvägen.

– Det verkar vara samma typ som vi har sett tidigare, alltså glas i bullar, säger Norling.

Planering bakom placering

Ingen hund verkar ha skadats av bullarna som lades ut igår. Polisen menar också att det ligger planering bakom hur bullarna placeras ut.

– De är placerade där hundar oftast är. Enligt en anmälan från gårdagen har det lagts ut sju till åtta bullar med en halvmeters mellanrum, säger Nils Norling, polisens presstalesperson i Malmö.