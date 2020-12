Regionförfattarna klara – samlat 136 röster från pandemiåret i ny antologi

– Det har varit ett fantastiskt år men också ett utmanande år. Det blev ju inte riktigt som det var tänkt, men vi har fått vara lite kreativa och hitta på nya lösningar, Ami Andersson.

Uppdraget var att stärka litteraturen i Kalmar län och bygga litterära nätverk i hela länet. Jobbet gick till författarna Ami Andersson och Tove Folkesson – som båda har publicerat flera böcker och är hemmahörande i länet.

Texterna samlas i antologi

Under det gångna året har de samlat in texter skrivna av länsbor om livet i Kalmar län. Resultatet publicerades tidigare under hösten; en antologi med 140 texter skrivna av 136 olika personer.

– Vi har fått otroligt många människor att skriva. Sen har vi fått äran att samla 136 röster och det är allt ifrån våra mest kända och etablerade författare här i länet till de som tagit språnget och gjort något som de aldrig provat förut, säger Tove Folkesson.

Unikt projekt

Bakom projektet står Vimmerby kommun med hjälp av Kulturrådet som var först i landet med att ha en tjänst som regionförfattare. Inledningsvis var projektet tänkt att pågå under ett år och även om projektet med att samla in texter från länsborna nu är avslutat så kommer Ami Andersson och Tove Folkesson även fortsättningsvis arbeta för att främja skrivandet i länet.

– Vårt uppdrag kommer att fortsätta under ett år till, men på ett nytt sätt. Uppdraget att fortsätta främja läsande och skrivande i länet kommer vi fortsätta att ha, men hur det kommer se ut får vi återkomma till, säger Ami Andersson.