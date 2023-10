Affären i lås – de köper konkursboet Anebyhusgruppen

Konkursförvaltaren har sedan konkursen sökt köpare. Och nu står det klart att nybildade bolaget Surewood Housing förvärvar samtliga tillgångar ur Anebyhusgruppens konkursbo.

Active Invest och Gelba grundades av Johan Enocson och Per Taube som tillsammans bildat Surewood Housing med ambitionen att bli Sveriges ledande producent av prisvärda och hållbara bostäder i trä. Fredrik Anheim som tidigare var VD för Anebyhusgruppen blir även VD för det nya bolaget.

Nya bolaget tar över skulderna

Enligt konkursförvaltaren Erik M Gabrielsson har målet hela tiden varit att få ett så högt bud som möjligt men det var inte så många intressenter som han hoppats på.

Exakt vad Surewood Housing betalat för konkursboet vill inte Leif West koncernchef för Gelba uppge. Men enligt konkursförvaltaren landade priset på mellan 150 och 200 miljoner kronor i och med att det nya bolaget tar över skulderna.

Mål att återanställa

Vad som händer med de 86 tidigare anställda vid fabriken i Åseda är något osäkert. Målet är dock klart enligt VD:n.

– Vårt mål är att under nästa år återanställa personal och bygga upp verksamheten. Men vi måste först skaffa förutsättningar att bygga företaget och skaffa kunder. Tyvärr kommer vi inte kunna återanställa just nu, möjligtvis någon enstaka. Men först måste vi få in affärer så det beror på orderstock, säger vd Fredrik Anheim.

Anebyhusgruppen har fabriker i centrala Åseda och i Klöverfors. Försäljningen berör hela koncernen Anebyhusgruppen.

Se i videoklippet nedan, Anebyhusgruppens VD berätta om det ekonomiska läget innan konkursen i januari 2023.