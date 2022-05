Fick rabatt på hyran i Växjö – då fylldes alla tomma lägenheter

När det privata fastighetsbolaget K-fastigheter köpte 230 lägenheter i området Folkparken, insåg de att de kom in på marknaden under en period där det fanns gott om lediga hyresrätter. Under två års tid, fram till den sista december i år, har de därför erbjudit 25 procent rabatt på hyran.

Det betyder till exempel att man med rabatten betalar 8 367 kronor per månad för en trerummare på 75 kvadratmeter istället för 11 157 kr i månaden.

– Alla lägenheter har blivit uthyrda, så det är ett sätt att öka tempot i uthyrningsprocessen, säger fastighetsmäklaren Minna Fagerman.

Tjänar på rabatterbjudande i längden

K-fastigheter jobbar bara med hyreslägenheter och deras affärsmodell bygger på egna koncepthus, men i bostadsområdet Folkparken i Växjö gjorde de ett undantag.

– Vi köpte ett bostadsrättsprojekt, med en annan typ av lägenheter än de vi normalt har. Vi kom in i en marknad där det fanns gott om lediga hyresrätter under en kort period. Det gjorde att vi valde rabatterbjudandet, för att hyra ut våra tomma lägenheter, säger Anders Antonsson, presskontakt på K-fastigheter.

Blir det inte väldigt kostsamt att ge den rabatten?

– Nej, det blir det inte, för vi tror att de hyresgäster som kommer in stannar kvar under en längre tid än två år. Då kommer vinsten lite senare än den hade gjort annars och det hade varit lite mer balanserat utbud av lediga lägenheter i Växjö. Vi tjänar på det i det långa loppet.

Hur oroliga är ni att hyresgästerna flyttar i december när rabatten försvinner?

– Vi är inte oroliga, för vi har fina lägenheter i ett bra område, så vi tror att flertalet kommer att stanna kvar.

I klippet kan du höra vad några av hyresgästerna tänker om rabatten och om de tänker bo kvar när rabatten försvinner.