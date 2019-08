En gripen för misstänkta mordet i Markaryd

De två männen häktades i sin frånvaro 14 augusti och har sedan dess varit internationellt efterlysta. Under tisdagen gick polisen ut med namn och bild på de två misstänkta männen.

Uppgifterna om att en av de två nu gripits i Tyskland, som Aftonbladet var först med att publicera, bekräftas för SVT av åklagare Yvonne Rudinsson.

– Det stämmer. I går eftermiddag greps en av dem i östra delen av Tyskland, säger Yvonne Rudinsson till SVT Nyheter Småland.

Yvonne Rudinsson säger att hon just nu inte har någon mer information om omständigheterna under vilka mannen greps eller var den andra mannen finns. Polisen väntar mer information under onsdagen från polisen i Tyskland.

Vad händer nu?

– Nu kommer svensk polis att ta kontakt med tysk polis. Sen hoppas jag att vi kan få honom utlämnad så fort som möjligt. Men det borde inte behöva ta så lång tid, säger Yvonne Rudinsson.

Männen är också intressanta i utredningen av en 80-årig mans försvinnande i Malå i Västerbotten. Den 70-årige mannens bil syntes där bara någon dag efter att mannen i Markaryd anmäldes försvunnen och ett röstkort som kan kopplas till 70-åringens familj har också hittats i trakten kring Malå.

Texten uppdateras.