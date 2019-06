Fyra män häktade efter knivdåd i Ljungby

Det var i samband med vinbrännbollen vid Sunnerbogymnasiet i Ljungby i måndags som två 18-åringar skadades allvarligt i samband med en knivskärning.

Tre män greps och anhölls under tisdagen. En fjärde person som också anhölls under tisdagen, släpptes på fredagsmorgonen. En femte person som varit anhållen i sin frånvaro greps under torsdagen och är nu en av de fyra som är häktade.

De fyra männen häktades vid Växjö tingsrätt på sannolika skäl misstänkta för försök till dråp. Alla fyra nekar till brott.

Åtal ska vara väckt senast den 28 juni.