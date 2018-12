Trebarnsmamman ”Anna” från Växjö: Julhjälpen har räddat oss

Existensminimum (förbehållsbeloppet)

ej inräknat boende, 2018 är för en

ensamstående vuxen 4 184 kronor

barn 7 år eller äldre 2 940 kronor



Källa: Kronofogden



Matkostnader 2018

Barn 6-9 år, all mat lagas hemma utom lunch vardagar: 1 150sek

Barn 10-13 år, all mat lagas hemma utom lunch vardagar: 1 450sek

Barn 14-17 år, all mat lagas hemma utom lunch vardagar: 1 740sek



Vuxen 18-30 år, all mat lagas hemma: 2 500sek

Vuxen 31-60 år, all mat lagas hemma: 2 360sek

Vuxen 61-74 år, all mat lagas hemma: 2 120sek



Källa: Konsumentverket