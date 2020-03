Ronny Lindberg, vd och flygplatschef Kalmar Öland Airport. Foto: Ellen Jöhnsson/SVT

Kalmar Öland Airport inför korttidspermittering

För att möta utmaningarna som flyget just nu upplever beslutade Kalmar Öland Airport under tisdagen att korttidspermittera all operativ personal fram till den 7 juni.

– Läget i flyg- och resebranschen är akut, och en regional flygplats är inget undantag. Den här lösningen innebär att vi kan behålla våra medarbetare och snabbt växla upp igen när läget vänder, säger Ronny Lindberg, VD och flygplatschef på Kalmar Öland Airport i ett pressmeddelande. Permitteringen gäller all operativ personal på 60 procent. Det räcker för att kunna hålla flygplatsen öppen och bemannad alla dagar i veckan utom lördagar. Detta för att kunna serva befintlig flygtrafik och behålla full beredskap för att fortsatt säkerställa tillgänglighet och samhällsnytta för regionen. Dela Dela

