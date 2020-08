Kronobergare och Blekingar coronatestar sig minst av alla i Sverige

Folkhälsomyndigheten följer och sammanställer statistik över hur coronatestningen ser ut i varje region. Myndigheten följer både PCR-testerna som visar om man har en pågående infektion, samt antikroppstesterna som visar om har haft infektionen i kroppen.

Invånarna i Kronoberg var de som genomförde PCR-testerna sig minst av alla i hela Sverige per capita under vecka 30. Endast 295 test per 100 000 invånare genomfördes förra veckan.

– Jag vet inte varför vi ligger så mycket lägre än de andre regionerna. Det är ju inte svårt att bli testad och vi nekar ingen. Alla som vill kan ju bli testade, säger region Kronobergs biträdande smittskyddsläkare Arne Runehagen.

”Risk att smittan sprids”

Invånarna i Gotland var de som testade sig mest per capita med 1 293 genomförda test per 100 000 invånare.

Kronobergarna var också de som testade sig näst minst sett till antal. Endast Blekingeborna testade sig mindre.

– Om man har corona, inte testar sig och inte vidtar de nödvändiga skyddsåtgärderna för att begränsasmittspridning finns det risk att smittan sprids vidare i samhället, säger Arne Runehagen.

Kalmar under rikssnittet

Invånarna i Kalmar län testade sig tolfte mest i Sverige per 100 000 invånare under vecka 30. Sett till riket som helhet hamnar invånarna i Kalmar län under riksgenomsnittet som ligger på 573 genomförda tester per 100 000 invånare.

Under vecka 28 började region Kronoberg med allmän provtagning för alla med symptom som är förenliga för en aktiv covid-19-smitta. Region Kalmar län började med motsvarande testning vecka 26.