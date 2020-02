Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Lars Rosander (C) hoppas att kommunen nu får möjlighet att jobba mer med integration. Foto: SVT

Kommunalrådet nöjd efter beskedet

Under flera års tid har Hultsfreds kommun önskat att Migrationsverket ska minska antalet hyrda lägenheter i kommunen.

– Vi har haft en dialog om detta under flera år och mer eller mindre begärt att de ska lämna helt och hållet, säger Lars Rosander (C) som är kommunalråd i Hultsfred.

Innan året är slut ska Migrationsverket inte längre hyra lägenheter i kommunen. I de lägenheterna har personer som ännu inte fått besked om uppehållstillstånd, det vill säga asylsökande, bott. – Vi vill ha tillgång till de här lägenheterna själva, vi har många nyanlända och andra i kommunen som behöver få bättre bostäder, säger Lars Rosander (C). Just nu bor mellan 400 och 500 asylsökande i Hultsfredsbostäders lägenheter i Hultsfred och Virserum. Men varför ska inte Hultsfreds kommun även i fortsättningen vara med och ta ansvar för asylsökande som kommer? – Behovet av bostäder för asylsökande minskar över landet. Och vi har haft ett stort mottagande här under många år, ända sedan 80-talet. Nu ger det här oss en chans att jobba med integration och förbättra vårt bostadsbestånd, så jag tror att det är bra för vår kommun att vi har nått den här överenskommelsen och att Migrationsverket lämnar kommunen. Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!