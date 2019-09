Oskarshamn – kommun som köper mycket kött

Den kommun som ifjol köpte in mest kött i landet landade på 515 kilo per 100 invånare medan den som köpte in minst köpte 22 kilo per 100 invånare.

På Oskarshamns kommun är de medvetna om att de ligger högt i inköp.

– Men under 2019 har vi märkt en minskning och den minskningen är väldigt viktig. Vi ser att baljväxtprodukter och de vegetariska måltider vi erbjuder varje dag utökas väldigt mycket. Man ser att folk är medvetna om den förändring som sker, säger Anthony Ouvrard, enhetschef på kostenheten i Oskarshamns kommun.

Minskat till 424 kilo

2017 var det 459 kilo per 100 invånare och 2018 hade det minskat till 424 kilo. Siffror för 2019 finns inte än men enligt cheferna på Tekniska kontoret som hanterar kommunens matinköp kommer mängden att minska.

Oskarshamn är tillsammans med Tingsryd och Vimmerby bland de 40 kommuner i landet som köper in mest svenskt kött. 2018 var 92 procent av Oskarshamns inköp av kött och charkuteriprodukter tillverkade i Sverige. Vilket man kan jämföra med rikssnittet på 83 procent. Något som dels har med kraven på djurhållning att göra.

– När vi gjorde upphandlingen sist hade vi rätt hårda djurskyddskrav, därav blev det svenskt kött. Det är vi också väldigt stolta över, säger Lillemor Persson, avdelningschef och kostchef i Oskarshamns kommun.

”Stort intresse”

De båda är överens om att synen på hur maten ska vara inom kommunen har förändrats de senare åren. Det finns ett stort intresse kring maten i kommunen hos politikerna menar de, vilket har lett till ett utökat kvalitetstänk men även att utöka de vegetariska alternativen.

– Jag tror att folk är mer och mer medvetna om att man måste äta mindre kött. Bra kött, bra kvalitet men mindre kött. Det är bra för hälsan och bra för miljön. Bra för framtiden helt enkelt, säger Anthony Ouvrard, enhetschef på kostenheten i Oskarshamns kommun.

Vad tycker kommuninvånarna om det här?

– Jag har inte hört så mycket. Jag tror att de tycker det är positivt, såklart finns det dem som är negativt inställda till det men att vara alla till lags och hålla alla hundra procent nöjda är svårt, säger Lillemor Persson.

Fotnot: SVTs undersökning baseras på en databaskörning där endast 144 kommuner angett statistik för inköpen kring kött och charkuteriprodukter.



