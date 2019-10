Räddningshelikoptrar blir en fråga för regeringen

Sjöfartsverket har sagt upp avtalet med regioner och landsting eftersom de menar att de bara har ansvar för sjöräddningar och sjuktransporter till och från fartyg, att hjälpa regioner med sjuktransporter bryter mot lagen menar Sjöfartsverket. Det har SVT tidigare rapporterat.

Men den här typen av samarbeten måste finnas, menar riksdagsledamoten Per Schöldberg (C) från Växjö.

– Jag ser inte så stor samhällsnytta i att Region Kronoberg har en helikopter ståenden som används några gånger per år, samtidigt som den här lösningen finns, säger Per Schöldberg (C) till Smålandsposten.

I veckan ska Per Schöldberg (C) fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) från Växjö hur samarbeten mellan statliga myndigheter och regioner ska fungera, skriver Smålandsposten.