Stora planer på vindkraft i Småland: ”Explosionsartad utveckling”

Vindkraftverken i Kronobergs län producerade 17 GWh under år 2019. Siffrorna för Kalmar län är mycket högre, 1057 GWh.

Under 2020 har nya vindkraftverksprojekt dragit igång och många fler är planerade för de kommande åren (se faktaruta).

– Vi ser en explosionsartad utveckling, säger Magnus P Wåhlin, från Växjö kommun.

De vindkraftverk som just nu är under konstruktion kommer inom en snar framtid att ge ett tillskott på 650 GWh och 365 GWh per år i Kalmar respektive Kronobergs län, enligt beräkningar från Energimyndigheten.

