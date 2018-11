Stor brist på studiehandledare – Alvesta efterlyser mer stöd

Antalet asylsökande barn har minskat betydligt i Alvesta på ett år. Men det finns fortfarande många barn i kommunen som är nya i Sverige. Ju längre barnen har varit här, desto större rätt har de att vara med i den ordinarie undervisningen. Och en viktig faktor för att de ska kunna göra det är att det finns studiehandledare som kan både svenska och elevernas modersmål.

– Eleverna har ju kommit i en annan fas i sin skolgång, där man nu behöver komma ut i ordinarie undervisning på ett helt annat sätt. Om man då ska ut i fler och fler ämnen successivt, gärna då inom ett år till och med, så behöver man ha studiehandledare som går in och hjälper och stöttar eleven, säger Linda Andersson som är integrationssamordnare i Alvesta.

Lagen ändrades – men utan extra pengar

För några år sedan ändrades skollagen så att alla barn som kommit nya till Sverige under de fyra första åren har rätt till mer stöd så att de snabbare kan komma in i ordinarie undervisning. Men ändringarna kom inte med några extra pengar till kommunerna. De får visserligen ersättning, men bara under de två första åren.

– Efter att man har fått uppehållstillstånd så får vi en schablonersättning de första åren, men nyanländ är man i fyra år, säger Linda Andersson.

”En jättestor utmaning att hitta studiehandledare”

Linda Andersson menar att kommunen behöver mer hjälp från staten för att kunna leva upp till skollagens krav på hjälp till de nyanlända eleverna. Särskilt eftersom kraven på studiehandledning skärptes ytterligare så sent som i somras. Men att hitta studiehandledare är inte lätt.

– Det är en jättestor utmaning att hitta studiehandledare. För att klara av det här uppdraget behöver du ha goda kunskaper både i modersmålet och i svenska språket, säger Linda Andersson.