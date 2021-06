Skåpbil med förnödenheter samlades in till förmån för räddningstjänsten

– Idag ska vi beställa pizza och ta dit mer vatten och vätskeersättning, säger Carola Karlsson Göransson, boende i Oskarshamn och som tog initiativ till insamlingen genom sin Facebooksida ”Carolas Hjälpande Hand”.

Carola använder i vanliga fall sidan för insamlingar till utsatta barn. Idéen att i stället mobilisera sina nästan 2000 följare till förmån för räddningstjänsten fick hon under lördagsmorgonen.

– Det är så extremt varmt här och måste vara så jobbigt arbete, så igår när jag vaknade tänkte jag att jag kan ju använda den till något bra.

Privatpersoner och företag bidragit

Hon öppnade upp swishnummer för privatpersoner samtidigt som hon började ringa runt till företag som kunde tänkas skänka förnödenheter. Det resulterade i en skåpbil full med vatten, vätskeersättning, mat och snacks.

– Engagemanget har varit jättebra, det finns så mycket kärlek hos Oskarshamnsfolket och alla har nån koppling till brandstationerna här runtomkring som hjälper till, säger Carola Karlsson Göransson.

Hyllas av räddningstjänsten: ”Inte gått utan er”

Räddningstjänsten Oskarshamn la under söndagsmorgonen ut ett inlägg på sin Facebooksida där de berättade om senaste dygnets brandbekämpning och passade samtidigt på att skicka en hälsning till alla som gett stöd:

”Vi vill bara säga TACK till alla som bidrar. Ni är fantastiska och det hade inte gått utan er.”

Branden inte under kontroll – släckningsarbetet fortsätter under söndagen

Finsjöbranden täcker nu 100 hektar och började i fredags och växte sig större under natten till lördag.

Under söndagsmorgonen meddelade räddningstjänstens att de lyckats ringa in branden och förhindra spridning, men att den inte är under kontroll. Möjligheterna att bekämpa den är till stor del väderberoende.

– Vinden är det vi inte vill ha, kraftig vind tillsammans med hög värme och låg luftfuktighet är inte bra, säger Magnus Skyttemo, inre befäl på räddningstjänsten.