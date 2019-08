Ansvarig sjuksköterska beslutar om aktieutdelning – Juridikprofessorn: ”Synnerligen olämpligt”

Den 4 juli i år beslutar Ivo om en lång rad punkter med brister på det privata vård- och omsorgsboendet. Bara en vecka innan rapporten blir offentlig, beslutar ägarna om en stor aktieutdelning – på tio miljoner kronor.

Vid det här tillfället kände ägarna till Ivos kritik.

Sjuksköterskan blir ägare

Både Ivo och Region Kronobergs ambulanspersonal konstaterar att vård och omsorg på det kritiserade boendet blir sämre under flera år innan Ivos granskning. Under samma period har den medicinskt ansvariga sjuksköterskan på vårdboendet gått in som delägare – vid en bolagsstämma i januari 2018 ägde han tio procent av aktierna.

När beslutet om utdelning tas i juni 2019 är han också styrelseledamot och godkänner därmed aktieutdleningen.

MAS är en ansvarspost som är lagligt reglerad och den personen har ett särskilt ansvar för att patienterna får en patientsäker och kvalitetsfull vård.

Titti Mattsson, professor i offentlig rätt.

– Det är jätteviktigt att det finns ett oberoende och inga andra intressen än en god vård, säger Titti Mattsson, professor i offentlig rätt med inriktning på socialrätt och hälso- och sjukvårdsrätt vid Lunds universitet.

”Inte olagligt, men olämpligt”

Hon påpekar att det säkert kan förekomma jävssituationer även hos kommuner, genom att den ansvariga sjuksköterskan till exempel har kopplingar till politiken.

– Men med det sagt, det finns mycket som inte är olagligt men som är olämpligt. Det kan lätt uppstå en konflikt när man är MAS och samtidigt sitter med pengapungen.

I det här fallet har MAS gått in som delägare. Han beslutar om en aktieutdelning, samtidigt som ägarna känner till kritiken från Ivo.

– Det låter synnerligen olämpligt, när det finns en tydlig signal på brister, säger Titti Mattsson.

Ställs omfattande krav

Men att vara delägare och MAS strider inte mot någon lag, enligt Ivo.

– Det är inget som regelverket förhindrar och inget vi egentligen kan ha en synpunkt på. Men det ställs omfattande krav när man har de här rollerna, att hålla isär varje roll. MAS och föreståndare ska vara en garant för att vården sker med god kvalité, säger Lars Rahm, enhetechef på Ivo.