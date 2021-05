Växjös koldioxid ska samlas in – nu kommer pengar till projektet

Bidraget från Energimyndigheten täcker hälften av kostnaderna under uppstarten. Sedan kommer det krävas ytterligare pengar för att anläggningen ska bli verklighet. Totalt är investeringen beräknad till en miljard kronor.

– Det är glädjande att Energimyndigheten ser potentialen för koldioxidinfångning här i Växjö. Bidraget innebär att vi kan jobba vidare med planeringen för att vara väl förberedda när vi inom bara några år ska kunna investera i denna viktiga klimatåtgärd, säger Erik Tellgren, vd Växjö Energi.

Uppnå negativa utsläpp

Om fem år ska värmeverket i Växjö börja med att samla in den koldioxid som man släpper ut i luften. Koldioxiden ska pumpas ned genom borrhål djupt i berggrunden under Nordsjön. Sammantaget är planen att Växjös engergiföretag VEAB ska samla in mer koldioxid än de släpper ut.

Bolaget har sökt pengar för den förberedande fasen av projektet för att kunna planera för byggnation av en avskiljningsanläggning och transport från Sandviksverket till slutförvaring. Enligt Växjö Energis beräkningar finns det potential att fånga in cirka 180 000 ton koldioxid per år från biobränslen som redan är klimatneutrala. Genom att göra det kommer man uppnå det som kallas negativa utsläpp, alltså att mer koldioxid tas upp än vad som släpps ut.